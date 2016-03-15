В Баку пройдет международная выставка по транспорту, транзиту и логистике

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ С 11 по 13 мая в Бакинском экспо-центре состоится юбилейная XV Международная выставка "Транспорт, Транзит и Логистика" (TransCaspian2016). Как передает Report со ссылкой на основного организатора выставки - компанию Iteca Caspian, за годы проведения выставка стала важнейшим транспортным форумом в регионе, посредством которого демонстрируются инновационные технологии и оборудование для транспортной индустрии, открываются новые представительства, создаются совместные предприятия. Отрасль традиционно рассматривает выставку как главное событие года, дающее верное представление о состоянии рынка транспорта. В течение 15 лет в выставке TransCaspian приняло участие около 700 компаний.

Со дня своего основания выставка поддерживается министерством транспорта Азербайджана, а также Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

В этом году на выставке будут представлены достижения в транспортной индустрии, лучшие технологии и оборудование отечественных и зарубежных компаний. Среди секторов юбилейной выставки можно выделить: подвижной состав и железнодорожная инфраструктура, морская индустрия, авиация, коммерческий транспорт, а также транспортно-логистические услуги. Традиционно на выставке, наряду с коммерческими компаниями, примут участие и государственные транспортные структуры, такие как Азербайджанские железные дороги, Азербайджанское каспийское морское пароходство и Государственная морская администрация Азербайджанской Республики.

"В настоящее время активно реализуются такие крупномасштабные транспортные проекты как "Север-Юг", Транскаспийский международный транспортный маршрут, мультимодальный проект "Викинг" и проект Баку-Тбилиси-Карс, которые способствуют превращению Азербайджана в главное связующее звено между Европой и Азией. Такие перспективы способствуют повышению актуальности выставки и интереса к ней со стороны как зарубежных, так и местных компаний в области транспорта. Ведь, выставка TransCaspian2016 - это уникальная возможность встретиться с руководителями и специалистами государственных транспортных структур Азербайджана и стран региона, а также продемонстрировать новейшие разработки транспортных технологий, ознакомиться с перспективными государственными инфраструктурными проектами, найти новые каналы сбыта продукции, а также обменяться опытом", - говорится в информации.

На одной площадке с TransCaspian пройдут 6-я Каспийская международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" (Road&Traffic 2016) и 3-я Каспийская международная выставка "Катера и яхты" (CIBS 2016).