В Баку открылась I выставка туристических возможностей ОАЭ

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку открылась I выставка туристических возможностей Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Report, на выставке свои возможности представляют туристические департаменты 5 эмиратов, а также 17 различных туристических фирм из ОАЭ.

Перед началом мероприятия глава делегации, представитель Национального Совета ОАЭ по туризму и памятникам Халид бин-Нассар сообщил журналистам, что цель выставки - сблизить туристические компании двух стран, а также представить возможности для туризма, которые имеются в ОАЭ.

Кроме того, он отметил важность обмена опытом и инновациями в туристической сфере. "Азербайджан является для нас важной страной и мы хотели бы увеличить число туристов, путешествующих в наши страны". Халид бин-Нассар заявил, что в рамках выставки ожидается подписание ряда контрактов.

Выставка проходит в рамках презентации туристических возможностей ОАЭ в странах СНГ. До этого подобная выставка была проведена в Астане и Ташкенте.