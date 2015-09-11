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    В Баку открылась I выставка туристических возможностей ОАЭ

    Представитель Национального Совета ОАЭ по туризму и памятникам: Азербайджан является для нас важной страной

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку открылась I выставка туристических возможностей Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Как сообщает Report, на выставке свои возможности представляют туристические департаменты 5 эмиратов, а также 17 различных туристических фирм из ОАЭ.

    Перед началом мероприятия глава делегации, представитель Национального Совета ОАЭ по туризму и памятникам Халид бин-Нассар сообщил журналистам, что цель выставки - сблизить туристические компании двух стран, а также представить возможности для туризма, которые имеются в ОАЭ. 

    Кроме того, он отметил важность обмена опытом и инновациями в туристической сфере. "Азербайджан является для нас важной страной и мы хотели бы увеличить число туристов, путешествующих в наши страны". Халид бин-Нассар заявил, что в рамках выставки ожидается подписание ряда контрактов.

    Выставка проходит в рамках презентации туристических возможностей ОАЭ в странах СНГ. До этого подобная  выставка была проведена в Астане и Ташкенте.

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