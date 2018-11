В Азербайджане представлен новый туристический бренд

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на Национальном туристическом саммите в Баку, организованном Государственным агентством по туризму и Бюро туризма Азербайджана, был представлен новый национальный туристический бренд под названием Take another look.

Как сообщает Report, бренд представила директор по брендам и маркетингу бюро Фидан Алиева.

По ее словам, для достижения поставленных целей необходим сильный бренд: "Азербайджан – страна новых открытий. Данное лого поможет пропагандировать Азербайджан во всем мире".

По словам Ф. Алиевой, презентация нового туристического бренда также состоится на выставке "Всемирный рынок путешествий" (London WTM), которая пройдет в Лондоне (Великобритания) в ноябре этого года.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что в пропаганде туристического потенциала Азербайджана начинается новый этап: "С новым туристическим брендом Азербайджана взгляд на эту сферу значительно изменится. Конечно, мы знакомы с существующими проблемами и работаем над их решением. Сюда входит создание новой инфраструктуры и туристических продуктов. Развитие туристического образования и подготовка квалифицированных кадров также значимы для нас. Мы планируем всесторонне внедрять современные технологии в сфере туризма для достижения окончательных результатов. Наш следующий шаг – выход на зарубежные рынки с новым брендом. Мы планируем открыть представительства в ряде стран".