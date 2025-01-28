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Российская "Азимут" хочет летать из Владикавказа в Баку

Российская "Азимут" хочет летать из Владикавказа в Баку Авиакомпания "Азимут" получила допуск Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) к выполнению регулярных рейсов между Владикавказом и Баку.
Туризм
28 января 2025 г. 14:46
Российская Азимут хочет летать из Владикавказа в Баку

Авиакомпания "Азимут" получила допуск Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) к выполнению регулярных рейсов между Владикавказом и Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Допуск позволяет летать по этому маршруту до 7 раз в неделю.

В конце декабря 2024 года "Азимут" сообщал об отмене полетной программы в Азербайджан.

При этом Росавиация отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Аэропорты Баку и Гянджи отозвали у перевозчика слоты на выполнение рейсов из Минеральных Вод и Сочи в связи с отзывом разрешения авиационными властями Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın "Azimut" aviaşirkəti Vladiqafqazdan Bakıya uçmaq istəyir

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