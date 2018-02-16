Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Италии выдало гражданам Азербайджана более 10 тысяч виз в прошлом году

Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Дипломат высоко оценил туристическое сотрудничество Азербайджана и Италии.

"В прошлом году было выдано более 10 тысяч виз, несмотря на то, что часть из них были бизнес-визами, однако тенденция туристического роста присутствует", -отметил он.

Посол указал, что число приезжающих в Азербайджан итальянских туристов не так велико, однако выразил надежду на рост, поскольку "Азербайджан придает большое значение развитию туристической отрасли, в частности, министерство туризма и культуры прикладывает усилия для ее развития".