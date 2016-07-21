Министерство предупредило обращающихся в туркомпании лиц

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма предупредило население.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, некоторые туроператоры при представлении услуг не соблюдают требования законодательства, что приводит к растерянности населения.

Министерство рекомендует требовать ваучер туриста и документы о выплатах при организации путешествий в зарубежные страны посредством турагентств, а также заключать контракты между клиентами и компаниями. В целях предотвращения подобных случаев министерство рекомендует требовать контракт, подготовленный в соответствии с требованиями закона Азербайджанской республики "О туризме".

Отметим, туристический ваучер - это документ, устанавливающий право туриста на получение услуг, входящих в состав оплаченного тура.