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    Министерство предупредило обращающихся в туркомпании лиц

    Некоторые туристические компании не соблюдают требования законодательства

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма предупредило население. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, некоторые туроператоры при представлении услуг не соблюдают требования законодательства, что приводит к растерянности населения. 

    Министерство рекомендует требовать ваучер туриста и документы о выплатах при организации путешествий в зарубежные страны посредством турагентств, а также заключать контракты между клиентами и компаниями. В целях предотвращения подобных случаев министерство рекомендует требовать контракт, подготовленный в соответствии с требованиями закона Азербайджанской республики "О туризме". 

    Отметим, туристический ваучер - это документ, устанавливающий право туриста на получение услуг, входящих в состав оплаченного тура. 

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