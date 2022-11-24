Фуад Нагиев: До 2025 года Карабах посетят 1 млн туристов

По предварительным прогнозам, до 2025 года освобожденные от оккупации территории Азербайджана посетят около 1 млн местных и иностранных туристов.

По предварительным прогнозам, до 2025 года освобожденные от оккупации территории Азербайджана посетят около 1 млн местных и иностранных туристов.

Об этом Report заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По словам Ф.Нагиева, в настоящее время агентство реализует несколько проектов на этих территориях, в частности ведутся работы по строительству туристических комплексов в Гадруте, Туге, Дашалты, Суговушане и Шахбулаге: "Оценивается туристический потенциал региона и создаются туристские продукты. На этих территориях в первую очередь должны быть проведены работы по разминированию, создана соответствующая инфраструктура, после чего должен начаться процесс возвращения населения. Полагаем, что в ближайшие два года освобожденные от оккупации территории откроются для мирового туризма и мы сможем принимать гостей".