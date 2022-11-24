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Фуад Нагиев: До 2025 года Карабах посетят 1 млн туристов

Фуад Нагиев: До 2025 года Карабах посетят 1 млн туристов По предварительным прогнозам, до 2025 года освобожденные от оккупации территории Азербайджана посетят около 1 млн местных и иностранных туристов.
Туризм
24 ноября 2022 г. 13:04
Фуад Нагиев: До 2025 года Карабах посетят 1 млн туристов

По предварительным прогнозам, до 2025 года освобожденные от оккупации территории Азербайджана посетят около 1 млн местных и иностранных туристов.

Об этом Report заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По словам Ф.Нагиева, в настоящее время агентство реализует несколько проектов на этих территориях, в частности ведутся работы по строительству туристических комплексов в Гадруте, Туге, Дашалты, Суговушане и Шахбулаге: "Оценивается туристический потенциал региона и создаются туристские продукты. На этих территориях в первую очередь должны быть проведены работы по разминированию, создана соответствующая инфраструктура, после чего должен начаться процесс возвращения населения. Полагаем, что в ближайшие два года освобожденные от оккупации территории откроются для мирового туризма и мы сможем принимать гостей".

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Версия на английском языке Fuad Naghiyev: One million tourists to visit Karabakh by 2025
Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: “2025-ci ilə qədər Qarabağa bir milyon turist səfər edəcək”

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