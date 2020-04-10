Четыре фазы восстановления турсектора Азербайджана после коронакризиса

Россия остается ключевым рынком въездного туризма для Азербайджана, и российскому направлению уделяется ключевая роль в восстановлении туротрасли закавказского государства.

Как передает Report, таким мнением поделился гендиректор Бюро по туризму Азербайджана (ATB) Флориан Зенгстшмидт в ходе онлайн-встречи с российскими журналистами.

По его словам, сценарий восстановления туристического рынка предусматривает четыре фазы, первая из которых — режим локдауна. Сейчас большинство отелей и других средств размещения закрыты либо используются для изоляции граждан.

Как отметил Ф.Зенгстшмидт, на поддержку экономики правительством Азербайджана выделено около 500 млн евро в виде кредитов и фингарантий, что позволило продолжить реализацию целого ряда крупных проектов туристской инфраструктуры, в том числе визит-центр в Шеки.

По мере облегчения эпидемиологической ситуации в самом Азербайджане, власти начнут постепенно открывать для путешествий внутренний рынок. Это позволит наладить приток денег в туротрасль. В настоящий момент ATB занимается разработкой маркетинговой стратегии для внутреннего рынка, рассказал Флориан Зенгстшмидт.

Третьей фазой станет постепенное восстановление ближних рынков, и России в этом плане отводится основная роль. В настоящий момент Азербайджан также готовит ряд онлайн мероприятий для российских туроператоров и турагентов. Помимо этого ATB намерено завершить создание своего информационного представительства в России.

«На четвертом этапе, который мы сами называем „новая нормальность“, предполагается открытие большинства границ и восстановление авиасообщения, но когда это произойдет и как при этом будет выглядеть туризм и потребности туристов — для нас это пока больше философские вопросы, — признался Флориан Зенгстшмидт. — Однако Чехия и Австрия уже заявили, что в середине мая ситуация станет более благоприятной. Я с этими прогнозами согласен, однако вряд ли стоит ожидать что все связи между странами будут восстановлены. И еще один сложный вопрос для нас — понять как и в каком порядке мы будем открывать свою инфраструктуру».

При этом глава ATB признал, что предпочтения туристов могут кардинально поменяться после пандемии. На первый план выйдут требования безопасности и гигиене, что приведет к глобальному пересмотру организации транспортировки и обслуживания в средствах размещения, и эти процессы еще предстоит осмыслить.

«Мы пока не проводили маркетинговых исследований, чтобы понять, как изменились предпочтения туристов, но мы готовимся и, возможно, начнем изучать этот вопрос в мае 2020 года, — говорит Флориан Зенгстшмидт. — Однако уже сейчас в наших планах сосредоточиться на природных турах, а также активностях, которые не предполагают большие скопления туристов. Также мы считаем, что на начальных этапах большим спросом будут пользоваться малые средства размещения: коттеджи, бутик-отели и посуточная аренда».

Азербайджан является одной из наиболее динамично развивающихся стран Закавказья с точки зрения туризма. По данным UNWTO, в 2017 году страну посетили 2,454 млн туристов, которые принесли экономике 3,012 млрд долларов США. По показателю дохода от туризма Азербайджан значительно обходит Грузию и Армению.