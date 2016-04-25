Цены в турецких отелях резко снизились

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие отельеры продолжают снижать стоимость размещения.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler news service, средняя цена гостиничного номера за ночь в Стамбуле снизилась в марте со 140 до 91,9 евро. Для сравнения отметим, что средняя цена за гостиничный номер в Европе за этот же период составила 108,1 евро.

По данным гостиничной ассоциации Турции (TÜROB), если раньше стоимость размещения в отелях на побережье была выше, чем у городских отелей, то сегодня эта разница в цене сокращается. Падение цен связано со снижением заполняемости отелей из-за сокращения количества российских, немецких и британских туристов. Например, спрос на турецкие курорты в Германии упал на 40-45%.

Заполняемость отелей в Турции в марте снизилась на 16,5 процентных пункта – до 52,5%. В Стамбуле показатель сократился более чем на 20% процентных пунктов по сравнению с тем же месяцем 2015 года, составив всего 51,9%.