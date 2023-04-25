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Азербайджан нацелен на увеличение турпотока из Германии и Швейцарии

Азербайджан нацелен на увеличение турпотока из Германии и Швейцарии Запуск ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) прямых рейсов из Баку в столицу Австрии Вену на следующей неделе положительно скажется на расширении туристических связей с такими целевыми странами как Германия и Швейцария.
Туризм
25 апреля 2023 г. 17:19
Азербайджан нацелен на увеличение турпотока из Германии и Швейцарии

Запуск ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) прямых рейсов из Баку в столицу Австрии Вену со следующей недели положительно скажется на расширении туристических связей с такими странами как Германия и Швейцария.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, об этом заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

Он отметил, что в Австрии регулярно проводятся мероприятия рекламного характера, нацеленные на увеличение числа туристов.

Председатель агентства Фуад Нагиев отметил, что авиарейсы Баку-Вена будут способствовать туристическому обмену, сделают Азербайджан более доступным для европейских туристов. Он отметил, что с целью продвижения Азербайджана как туристического направления приняты широкомасштабные меры, особое внимание уделено развитию туризма на государственном уровне, выразил уверенность в том, что в процессе постпандемического восстановления количество туристов из Европы будет расти.

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Версия на английском языке Azerbaijan aims to increase tourist flow from Germany and Switzerland
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Almaniya və İsveçrədən turist axınını artırmağı hədəfləyir

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