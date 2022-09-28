Азербайджан и Турция реализуют совместные проекты в сфере туризма

Обсуждены подготовка совместных проектов в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией, расширение возможностей сотрудничества, организация инфотуров с рекламной целью для представителей туристической индустрии.
Как передает Report, об этом 27 сентября сообщили председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) Гёйданиз Гахраманов и советник председателя Государственного агентства по туризму (GTA) Канан Гулузаде на встрече с генеральным директором Турецкого агентства по развитию туризма (TGA) Ялчыном Логманхакимом.
На встрече состоялся обмен мнениями по проведению встреч в формате B2B (бизнес-бизнес), обмену опытом и другим вопросам.
В то же время было обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджанским бюро туризма и Турецким агентством по развитию туризма и организация мероприятий туристической направленности.