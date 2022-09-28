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Азербайджан и Турция реализуют совместные проекты в сфере туризма

Азербайджан и Турция реализуют совместные проекты в сфере туризма Обсуждены подготовка совместных проектов в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией, расширение возможностей сотрудничества, организация инфотуров с рекламной целью для представителей туристической индустрии.
Туризм
28 сентября 2022 г. 11:39
Азербайджан и Турция реализуют совместные проекты в сфере туризма

Обсуждены подготовка совместных проектов в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией, расширение возможностей сотрудничества, организация инфотуров с рекламной целью для представителей туристической индустрии.

Как передает Report, об этом 27 сентября сообщили председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) Гёйданиз Гахраманов и советник председателя Государственного агентства по туризму (GTA) Канан Гулузаде на встрече с генеральным директором Турецкого агентства по развитию туризма (TGA) Ялчыном Логманхакимом.

На встрече состоялся обмен мнениями по проведению встреч в формате B2B (бизнес-бизнес), обмену опытом и другим вопросам.

В то же время было обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджанским бюро туризма и Турецким агентством по развитию туризма и организация мероприятий туристической направленности.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkiye to implement joint tourism projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə turizm sahəsində birgə layihələr həyata keçirəcək

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