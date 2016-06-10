​Авиарейс Баку-Урумчи возобновляется

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В ближайшие дни будут возобновлены авиарейсы в направлении Баку-Урумчи (Китай) и открыты авиарейсы в китайский Гуанчжоу.

Как сообщает Report, об этом заявил в Баку журналистам представитель авиакомпании China Southern Airlines Чин Ли Хон.

"С 3 июля будут выполняться регулярные рейсы по маршруту Баку-Урумчи-Гуанчжоу дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Баку - в 23:05, прибытие в Урумчи - в 07:00. Тот же самолет спустя 2,5 часа, в 09:40, полетит в Гуанчжоу, куда прибудет в 14:35. Вылет из Гуанчжоу - в 12:50, прибытие в Баку- в 21:05", - отметил он.

Ч.Л.Хон добавил, что компания осуществляет деятельность в Азербайджане на протяжении 10 лет, однако полеты в направлении Урумчи были приостановлены год назад после девальвации национальной валюты Азербайджана. "Но уже со следующего месяца полеты возобновятся. Стоимость авиабилетов по маршруту Баку-Гуанчжоу составит 280 евро (туда-обратно), в направлении Баку-Урумчи - 260 евро (туда-обратно)", - добавил он.

Отметим, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing-737.