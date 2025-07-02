Ахмад Камризамил: Готовится программа по привлечению азербайджанских туристов в Малайзию

В настоящее время разрабатывается программа по вовлечению азербайджанских туроператоров, авиакомпаний и представителей СМИ с целью продвижения туристических пакетов в Малайзию.

В настоящее время разрабатывается программа по вовлечению азербайджанских туроператоров, авиакомпаний и представителей СМИ с целью продвижения туристических пакетов в Малайзию.

Как сообщает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza) в ходе проходящего в Баку Малайзийско-азербайджанского семинара по торговле, бизнесу и туризму на тему "Укрепление отношений между Малайзией и Азербайджаном посредством экономического и туристического сотрудничества".

По его словам, этот проект уже находится на стадии подготовки и будет реализован при поддержке стамбульского офиса Tourism Malaysia в рамках целевой кампании.

"Программа будет реализована по принципу так называемого умного партнерства с разделением затрат (smart cost-sharing partnership) с Tourism Malaysia. Это позволит продвигать турпакеты как через цифровые платформы, так и посредством традиционных рекламных каналов. В рамках этой инициативы мы планируем пригласить известных азербайджанских инфлюенсеров и создателей контента в Малайзию, чтобы они лично познакомились с туристическим потенциалом страны и рассказали об этом своей аудитории. Наша цель - привлечь еще больше туристов из Азербайджана", - подчеркнул посол.

Он отметил, что Малайзия с гордостью наблюдает рост интереса азербайджанцев к стране: "В 2024 году Малайзию посетили 2 382 туриста из Азербайджана - это впечатляющий рост: на 80% больше по сравнению с 2019 годом и на 61,5% больше, чем в 2023 году".

По словам А. Камризамила, сегодня в Баку состоится первый официальный запуск кампании "Год посещения Малайзии 2026".

"Наше правительство официально провозгласило 2026 год Годом посещения Малайзии. Мы будем продвигать страну в Азербайджане в рамках кампании "Visit Malaysia Year 2026" через масштабные рекламные акции, специализированные туристические семинары и прямые B2B-сессии между компаниями", - добавил посол.