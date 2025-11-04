Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Жителям Зангилана рассказали о мерах минной безопасности

    Социальная защита
    • 04 ноября, 2025
    • 10:51
    Жителям Зангилана рассказали о мерах минной безопасности

    Сотрудники Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев провели с жителями города Зангилан разъяснительную беседу по вопросам социальной защиты и минной опасности.

    Как сообщили Report в Госкомитете, встреча организована в рамках реализации мер по поддержке переселенцев, возвращающихся на освобожденные территории.

    На мероприятии участникам представили видеоролики о социальной защите и минной безопасности. Также разъяснялось, что единое ежемесячное пособие, выплачиваемое вынужденным переселенцам, будет прекращено спустя три года после их возвращения в свои дома.

    В комитете отметили, что в соответствии с планом мероприятий Первой Государственной программы "Великое возвращение" проводятся регулярные встречи с переселенцами, где обсуждаются вопросы соблюдения законодательства и социальной поддержки.

