Жителям Зангилана рассказали о мерах минной безопасности

Сотрудники Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев провели с жителями города Зангилан разъяснительную беседу по вопросам социальной защиты и минной опасности.

Как сообщили Report в Госкомитете, встреча организована в рамках реализации мер по поддержке переселенцев, возвращающихся на освобожденные территории.

На мероприятии участникам представили видеоролики о социальной защите и минной безопасности. Также разъяснялось, что единое ежемесячное пособие, выплачиваемое вынужденным переселенцам, будет прекращено спустя три года после их возвращения в свои дома.

В комитете отметили, что в соответствии с планом мероприятий Первой Государственной программы "Великое возвращение" проводятся регулярные встречи с переселенцами, где обсуждаются вопросы соблюдения законодательства и социальной поддержки.