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    Замминистра: Подготовлены предложения в целях снижения влияния повышения цен на малообеспеченные слои населения

    Идрис Исаев: Началось изучение влияния девальвации на минимальную потребительскую корзину

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Началось изучение влияния девальвации на минимальную потребительскую корзину.

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев. 

    Он отметил, что потребительские цены взяты под строжайший контроль: "В целях снижения цен на муку и хлебные изделия осуществлены фискальные мероприятия. Правительство подготовило предложения по повышению всех видов социальных пособий в целях повышения покупательской способности и снижения влияния повышения цен на малообеспеченные слои населения".

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