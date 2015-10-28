Обнародованы странные имена, которыми родители назвали новорожденных в Азербайджане за последние годы - СПИСОК

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В азербайджанских семьях встречались случаи, когда новорожденных девочек называли Дурсун, Забуте, Семнара, Субуте, Судане, Рояне, Марет, Самиля, Мейве, Сия и даже Керем.

Как сообщает Report, министерство юстиции Азербайджана зарегистрировало подобные странные имена среди новорожденных.

К примеру, за последние 5 лет двух девочек назвали Семнара. Мальчикам давали такие имена, как Гейсерфаррух, Рамзей, Ровин, Рубаб и др.