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    Обнародованы странные имена, которыми родители назвали новорожденных в Азербайджане за последние годы - СПИСОК

    Некоторых девочек назвали Керем, Сия, а мальчиков - Рамзей и Ровин

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В азербайджанских семьях встречались случаи, когда новорожденных девочек называли Дурсун, Забуте, Семнара, Субуте, Судане, Рояне, Марет, Самиля, Мейве, Сия и даже Керем.

    Как сообщает Report, министерство юстиции Азербайджана зарегистрировало подобные странные имена среди новорожденных.

    К примеру, за последние 5 лет двух девочек назвали Семнара. Мальчикам давали такие имена, как Гейсерфаррух, Рамзей, Ровин, Рубаб и др.

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