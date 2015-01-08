ВБ опубликовал обзор по Азербайджану

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Уровень бедности в Азербайджане в 2007-2012 годах сократился с 15,8% до 6%, уровень безработицы - до 5,2%. Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Всемирного Банка о вызовах в сфере обеспечения работой в Азербайджане.

Согласно документу, 77,6% трудоспособного населения Азербайджана обеспечены работой, половина которого задействована в сфере услуг, 37% населения занято в сельском хозяйстве.

В обзоре отмечается, что ВВП Азербайджана составляет 73,5 млрд. долларов, 40% которого приходится на добывающую промышленность. Тем не менее, лишь 1% трудоспособного населения задействовано в этой сфере.

В качестве основных рисков для обеспечения работой в Азербайджане эксперты ВБ отмечают тот факт, что население Азербайджана стремительно молодеет, и подрастающее поколение нужно будет обеспечить работой. Другим важным вызовом ВБ считает нехватку квалифицированных кадров.

Банк рекомендует правительству Азербайджана провести институциональные реформы в области обеспечения населения работой.

Отметим, что до этого ВБ опубликовал аналогичный обзор по Армении. В нем отмечается, что 30% населения страны живет за чертой бедности, а 16% населения не имеет работу. Также подчеркивается, что 52 из 100 людей не могут найти работу более чем 1 год.