В Университете ADA презентовали новое мобильное приложение для изучения языка жестов

В Университете ADA прошла презентация приложения для изучения языка жестов.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие проректор университета Фариз Исмаилзаде, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Байрамов, вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Преподаватель университета Нурлан Седили подчеркнул, что новое приложение полностью на азербайджанском языке, включая пользовательский интерфейс: "Платформа включает 789 видео, 358 слов языка жестов и 27 иллюстративных изображений, специально подготовленных для проекта. Мобильное приложение можно будет скачать со всех основных платформ приложений".

Вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли отметил, что этот проект не только предоставляет инновационное средство обучения, но и создает новые возможности для понимания и коммуникации: "На реализацию проекта потрачено около 117 тысяч манатов, и он был завершен за 12 месяцев. Эта сумма покрывает расходы на все этапы проекта".

Замминистра труда и социальной защиты населения Анар Байрамов подчеркнул, что в Азербайджане официально насчитывается более 12 тыс. людей с нарушениями слуха и речи: "Они работают в различных сферах и получают многостороннюю поддержку со стороны государства".