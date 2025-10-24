В рамках SOCGOV-2025 обсудили внедрение ИИ и инклюзивности в социальные услуги

В Баку в рамках международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" прошла панельная дискуссия на тему "Искусственный интеллект и социальная инклюзивность в сфере социальных услуг".

Как сообщает Report, участники рассмотрели возможности применения технологий ИИ для повышения эффективности социальных программ, а также риски, связанные с безопасностью данных и этикой.

В мероприятии выступили президент Центра обучения и исследований Турции Элиф Гёкчеарслан, член правления Европейской социальной сети Зорана Узелак, главный исследователь Университета ООН Зоран Йорданоски, директор Центра цифровых инноваций DOST Кянан Акберов и другие гости.