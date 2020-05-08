В прошлом году в связи с усыновлением в Азербайджане обратились 28 иностранцев

C 1 ноября по 30 декабря минувшего года в связи с усыновлением поступило 200 обращений. Из 198 обращений, направленных в Бакинский центр DOST №1, 151 подавших заявление (76%) обратились непосредственно в сам Центр, а 47 (24%) - в Колл-центр-142.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана за 2019 год.

Согласно отчету, 170 (86%) обращений поступило от граждан Азербайджана, 28 (14%) заявителей - иностранцы и лица без гражданства.

В Бакинский центр DOST № 2 поступило 2 (2%) обращения от граждан Азербайджана. Из 21 учреждения собрана информация о 1 796 детях, лишенных родительской опеки, проведен соответствующий учет. Из 1 783 взятых на учет детей, 1 621 (91%) - дети в возрасте до 18 лет, а 162 (9%) - лица, достигшие совершеннолетия.

Отметим, что с 1 ноября вопросы усыновления (удочерения) поручены Центрам занятости DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) при Министерстве труда и социальной защиты населения.