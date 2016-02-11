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    ​В Национальном архивном управлении создан Апелляционный совет

    Функции председателя Апелляционного совета будет исполнять заместитель начальника управления Аскер Расулов

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Национальном архивном управлении создан Апелляционный совет. Об этом сообщили Report в управлении.

    По информации, положение и состав Совета утверждены. В состав Совета входят шесть членов и секретариат.

    Функции председателя Апелляционного совета будет исполнять заместитель начальника управления Аскер Расулов.

    Отметим, что Совет создан в связи с исполнением указа главы государства от 3 февраля 2016 года "О создании Апелляционного совета в органах центральной и местной исполнительной власти Азербайджанской Республики".

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