Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Национальном архивном управлении создан Апелляционный совет. Об этом сообщили Report в управлении.
По информации, положение и состав Совета утверждены. В состав Совета входят шесть членов и секретариат.
Функции председателя Апелляционного совета будет исполнять заместитель начальника управления Аскер Расулов.
Отметим, что Совет создан в связи с исполнением указа главы государства от 3 февраля 2016 года "О создании Апелляционного совета в органах центральной и местной исполнительной власти Азербайджанской Республики".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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