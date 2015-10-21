В этом году в Азербайджане 1 542 человека сменили имена и отчества

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ За прошедший период этого года в отделах регистрации районов (городов) Азербайджана зарегистрировано 1 542 факта смены имен, фамилий и отчеств.

Об этом Report сообщили в службе реестра актов гражданского состояния министерства юстиции.

Отмечается, что сведений о количестве отклоненных регистрационными отделами республики заявок о смене фамилий, имен и отчеств нет, так как подобная статистика не проводится.

Отметим, что в последние годы в Азербайджане одни и те же имена встречаются чаще. За последние пять лет 16 831 мальчика назвали именем Юсиф, 11 496 - Али, 11 173 - Гусейн, 7307 - Магомед, 7 127 - Мурад.

Первую пятерку занимают имена арабского происхождения.

В то же время 15 541 новорожденной девочке дали имя Захра, 13 070 - Нурай, 11 602 - Фатима, 7 718 - Айлин, 7 560 - Аян, 7 127 - Зейнаб.