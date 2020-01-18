 Наверх

В Баку избившую ребенка в детском доме учительницу уволили

В Баку избившую ребенка в детском доме учительницу уволили

Управление учреждений дошкольного образования и детских домов города Баку прокомментировало информацию и распространенное в соцсетях видео, на котором заснято избиение несовершеннолетнего ребенка учителем в детском доме № 2 в Сураханском районе Баку.

"Сегодня в некоторых СМИ была опубликована информация и видео об избиении ребенка учителем в детском доме № 2 в Сураханском районе. Управление регулярно проводит рейды и инспекции в детских домах и детсадах, принимаются соответствующие меры по выявленным фактам. Данный инцидент произошел в декабре прошлого года. Решением комиссии, занимавшейся разбирательством данного инцидента, Эльнура Гудрат гызы Мамедова была уволена с работы за данный поступок и другие допущенные недочеты в работе", - говорится в поступившем в Report заявлении Управления. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!