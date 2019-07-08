Терминологическая комиссия призвала родителей не называть детей странными именами

Терминологическая комиссия при Кабинете министров Азербайджана призвала родителей не называть своих детей непонятными и странными именами.

Как сообщила Report зампред Терминологической комиссии при Кабмине, профессор Саялы Садыгова, при выборе имени новорожденному зачастую родители отдают предпочтение именам неизвестного происхождения.

"К примеру, есть родители, пытающиеся назвать своих детей Алитой, Адель, Амельей, Альфиной, Эфраной, Маделиной. Естественно, ни одно из этих имен не имеет смысла. Призываем родителей не называть малышей непонятными и странными именами", - сказала С.Садыгова.

Отметим, что в июне рассмотрено 32 обращения, поступивших из отделов регистрации минюста в созданную при Терминологической комиссии при Кабмине Специальную комиссию по именам и фамилиям.