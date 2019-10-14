В Азербайджане ложную инвалидность хотят получить несовершеннолетние

В Азербайджане категория лиц, желающих получить поддельную степень инвалидности, различна. Подобные случаи выявляются среди тех, кто хотел оформить степень инвалидности в категории детей с ограниченными возможностями здоровья, а также лиц средней и старшей возрастной категорий.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, среди желающих получить поддельную степень инвалидности преобладают граждане, не достигшие 18 лет: "Это преимущественно попытки парней уклониться от воинской службы. Люди из средней и старшей возрастной категории прибегают к такому, чтобы раньше выйти на пенсию. Потому что для лиц с инвалидностью условия для выхода на пенсию намного проще".

С.Бабаев сообщил, что продолжаются мониторинги для предотвращения такого рода случаев: "В основном по критериям риска быстрее обнаруживаются подлоги в рамках получающих высокие пенсии за инвалидность среди лиц среднего и пожилого возраста. В целом мониторинги будут охватывать все направления и превратятся в постоянные электронные мониторинги. Значимость автоматизации в том, чтобы информация о каждом из 2 млн 800 тыс. человек, получающих ежемесячные средства от государства, электронизировались и вносились в единый портал".

"Совместная рабочая группа министерств здравоохранения и труда и социальной защиты населения Азербайджана в этом году уже обнаружила более 2500 лиц, получивших неверную и поддельную инвалидность. В отношении них приняты серьезные меры, госбюджет сэкономил ежегодно более 13 млн манатов", - добавил министр.