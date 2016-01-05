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    ​В Азербайджане за последние 5 лет имя Омар стало популярнее имени Мухаммад

    Имя Омар в списке заняло 10-е место, а Мухаммад - 11-е место

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ За последние 5 лет в списке имен для новорожденных имя Омар было популярнее имени Мухаммад.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные министерства юстиции, за последние 5 лет именем Омар названы 7300 новорожденных, а именем Мухаммад - 7235.

    Если в 2011 году именем Омар были названы 1424 новорожденных, в 2015 году это число достигло 1672. 

    В 2011 году именем Мухаммад названы 1920 новорожденных, а в прошлом году - 1492.

    За последние 5 лет 16756 новорожденным дали имя Юсиф, 16126 - Захра, 12238 - Нурай, 11660 - Фатима, 11526 - Гусейн, 11362 - Али, 7769 - Айлин, 7653 - Аян, 7506 - Зейнаб, 7300 - Омар. 

    Отметим, что имя Омар в списке заняло 10-е место, а Мухаммад - 11-е место.  

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