​В Азербайджане обнародованы должности, по которым заключается наибольшее количество трудовых договоров - СПИСОК

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "В электронной информационной системе извещения о трудовых договорах зарегистрировано заключение договоров по 7 093 должностям. Наибольшее количество договоров заключается с учителями, врачами, рабочими, водителями, уборщицами, инженерами, продавцами, операторами и др., наибольшее количество расторжения трудовых договоров приходится на долю рабочих, водителей, продавцов, операторов и др."

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

Он отметил, что наибольшее количество расторжений трудовых договоров приходится на долю сферы строительства, торговли, обрабатывающей промышленности, размещения туристов и общественного питания, что связано с наличием, в основном, срочных трудовых договоров и текучестью кадров в этой сфере. По сравнению с предыдущими годами эта тенденция усилилась в сфере строительства, торговли, размещения туристов и общественного питания (приблизительно на 30%).

Он также отметил, что Государственная служба трудовой инспекции начала расследования в отношении работодателей, расторгнувших наибольшее количество трудовых договоров.