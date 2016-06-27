В Азербайджане некоторых детей именовали названиями городов - СПИСОК

В списке числятся такие имена, как Губа, Шуша, Шамахы и Исмаиллы

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане многие родители дали своим детям имена в виде названия городов и районов.

Как сообщили Report в министерстве юстиции, за последние 5 лет 146 детей назвали Тебризом, а двоих девочек - Тебризой.

3-х детей назвали Бакиханом, 293 - Хазар, одного ребенка - Хазар Дагхан.

За последние 5 лет 10 детям дали имя Губа, 6 - Губаханым, 1 ребенка назвали Шуша, 1 - Лянкяран, 1- Самухан, 93 - Лачин, 2 - Шамахы, 1 - Сальян, 1 - Исмаиллы, 3 - Гянджяли, и еще 3 - Гянджеви.

За указанный период 5 419 детей назвали Мединой, 340 - Софией, 16 - Меккой, 3 - Мешади, 12 - Афиной, 4 - Измиром.

Есть такие родители, которые дали своим детям имена Истанбул (1), Гахира (7), Самара (6), Гудси (7), Марсель (7).

Помимо этого, детей также назвали именами Мадинаханым (14), Мадинанур (1), Мадина Ноувелла (1), Софиябану (1), София Апрелия (1), Измира (1).