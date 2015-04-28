В Азербайджане​ установлены новые правила строительства наземных и подземных переходов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Установлены правила, связанные с определением места строительства пешеходных переходов, расстояния между ними, новыми правилами по строительству наземных и подземных переходов.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О дорожном движении" внесены дополнения и изменения, согласно которым, пешеходные переходы должны находиться вблизи учреждений образования, здравоохранения, крупных торговых (служебных, производственных) объектов, остановок, спортивных, туристических объектов, зон отдыха и мест массового скопления людей.

Соответствующими органами исполнительной власти определены случаи регулирования движения на пешеходной полосе с помощью светофоров.

Расстояние между наземными и подземными переходами на участках автомагистралей, пролегающих через населенные пункты, должно составлять 400-800 м. А на других участках дорог, пролегающих через населенные пункты, расстояние между пешеходными переходами должно быть 150-300 м (за исключением случаев, когда расстояние между перекрестками меньше).

Кроме того, согласно другому изменению в законодательстве, наземные и подземные переходы должны строиться на дорогах, где ширина шоссе превышает 14 м, интенсивность движения автомобилей составляет 300 транспортных единиц в час, а интенсивность движения пешеходов 3000 человек в час.

Отметим, что изменения и дополнения были вынесены на голосование и приняты.