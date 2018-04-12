Тахир Будагов: Миграционное сальдо Азербайджана остается положительным

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ С IV квартала 2003 года по конец 2017 в стране было создано 1958,4 тыс. новых рабочих мест, в том числе 1436,2 тыс. постоянных.

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту Партии Ени Азербайджан заявил председатель Госкомитета статистики Тахир Будагов.

Он сообщил, что в результате этого по состоянию на 1 января этого года в стране количество экономически активного населения составляет 5073,8 тыс. человек, занятого населения - 4822,1 тыс. человек, по сравнению с 2003 годом экономически активное население выросло на 16,0%, занятое - 21,4%:

"Доля занятости в негосударственном секторе экономики в 2003 году была 70,3%, в 2017 году этот показатель составил 75,8%".

Председатель комитета добавил, что в прошлом году численность населения страны выросла на 88,1 тыс. человек или 0,9% и по состоянию на 1 января 2018 года составило 9898,1 тыс. человек, миграционное сальдо страны остается положительным:

"Так, в прошлом году из страны на постоянное место жительство уехало 1,9 тыс. человек, вместо этого прибыло в Азербайджан 3,1 тыс. человек”.