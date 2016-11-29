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    В Азербайджане сокращен рабочий день родителей-одиночек, воспитывающих детей до 3-х лет

    Их рабочая неделя составит 36 часов

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане сокращен рабочий день родителей-одиночек, воспитывающих детей до 3-х лет.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен закон "О сокращенном рабочем дне для отдельных категорий государственных служащих".

    Согласно законопроекту, родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до 3-х лет, установлено рабочее время продолжительностью 36 часов в неделю.

    Законопроект принят путем голосования.

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