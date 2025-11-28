Садиг Алиев: Уровень занятости населения на освобожденных территориях составляет около 92%

Уровень занятости населения на освобожденных территориях Азербайджана составляет около 92%.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев.

По его словам, возможности занятости населения на освобожденных территориях в рамках программы "Великое возвращение" проверяются до переселения: "После определения профессиональных навыков [переселенцев] мы собираем информацию о вакансиях от работодателей на освобожденных территориях и далее работаем над их трудоустройством".