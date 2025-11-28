Садиг Алиев: Уровень занятости населения на освобожденных территориях составляет около 92%
Социальная защита
- 28 ноября, 2025
- 13:26
Уровень занятости населения на освобожденных территориях Азербайджана составляет около 92%.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев.
По его словам, возможности занятости населения на освобожденных территориях в рамках программы "Великое возвращение" проверяются до переселения: "После определения профессиональных навыков [переселенцев] мы собираем информацию о вакансиях от работодателей на освобожденных территориях и далее работаем над их трудоустройством".
Последние новости
14:01
Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе ВарденисаВ регионе
14:00
Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую КонституциюВ регионе
13:50
У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиковПроисшествия
13:48
Фото
Переселившимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:46
ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валютыФинансы
13:45
Анар Багиров: В Азербайджане число адвокатов остается низким среди стран СЕВнутренняя политика
13:45
В Южно-Сахалинске из-под завалов извлекли тело погибшего - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:42
Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатовБизнес
13:38