    Садиг Алиев: Уровень занятости населения на освобожденных территориях составляет около 92%

    Социальная защита
    • 28 ноября, 2025
    • 13:26
    Уровень занятости населения на освобожденных территориях Азербайджана составляет около 92%.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев.

    По его словам, возможности занятости населения на освобожденных территориях в рамках программы "Великое возвращение" проверяются до переселения: "После определения профессиональных навыков [переселенцев] мы собираем информацию о вакансиях от работодателей на освобожденных территориях и далее работаем над их трудоустройством".

