Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    • 14 октября, 2025
    • 12:05
    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    На освобожденных от оккупации территориях применяются специальные льготы и механизмы стимулирования для организации курсов профессиональной подготовки.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Госгентства занятости Садиг Алиев на панельной дискуссии "Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана".

    Он отметил, что агентство также выступает с инициативами в сфере образования и занятости на освобожденных территориях.

    "С целью стимулирования организации профессиональной подготовки на освобожденных территориях и привлечения специализированных учебных заведений в регион, решением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения применяется 20% надбавка к средствам на душу населения. Кроме того, Карабахский центр профессиональной подготовки совместно с частными учебными заведениями организует совместные тренинги в соответствии с потребностями региона", - сказал он.

    Алиев отметил, что в настоящее время на этих территориях более 300 человек привлечены к программам профессиональной подготовки.

    образование профподготовка
    Agentlik sədri: Azad edilən ərazilərdə peşə hazırlığı üçün xüsusi güzəşt və təşviq mexanizmləri tətbiq olunur

    Последние новости

    12:39

    Мамед Мусаев: Почти 9% предприятий Азербайджана работают в строительном секторе

    Бизнес
    12:30

    Участие президента Ильхама Алиева в Саммите мира - важное историческое событие - МНЕНИЕ

    Внешняя политика
    12:23

    Ашурбейли: Кулинарный чемпионат Кубок Карабаха нацелен на популяризацию карабахской кухни

    Бизнес
    12:21

    Токаев: Нужно изменить 40 статей конституции для парламентской реформы

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В ходжалинское село Тезебина отправилась очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    12:07

    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Социальная защита
    12:05

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    12:02

    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    12:02

    Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

    Наука и образование
    Лента новостей