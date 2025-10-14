Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

На освобожденных от оккупации территориях применяются специальные льготы и механизмы стимулирования для организации курсов профессиональной подготовки.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Госгентства занятости Садиг Алиев на панельной дискуссии "Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана".

Он отметил, что агентство также выступает с инициативами в сфере образования и занятости на освобожденных территориях.

"С целью стимулирования организации профессиональной подготовки на освобожденных территориях и привлечения специализированных учебных заведений в регион, решением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения применяется 20% надбавка к средствам на душу населения. Кроме того, Карабахский центр профессиональной подготовки совместно с частными учебными заведениями организует совместные тренинги в соответствии с потребностями региона", - сказал он.

Алиев отметил, что в настоящее время на этих территориях более 300 человек привлечены к программам профессиональной подготовки.