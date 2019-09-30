С 1 октября размер минимальной пенсии в Азербайджане составит 200 манатов

По закону Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон "О трудовой пенсии", утвержденному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с завтрашнего дня – 1 октября, минимальный размер трудовой пенсии в стране увеличится со 160 манатов до 200 манатов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения.

Доведение минимального размера пенсии до 200 манатов с 1 октября охватит 660 тыс. пенсионеров.

Так, второй социальный пакет, предложенный главой государства в текущем году, обеспечил серьезный рост более 750 тыс. пенсионеров, что в целом стало важным шагом в усилении социальной защиты населения.