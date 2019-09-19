Названы регионы Азербайджана, где наиболее часто встречаются ранние браки

"Число ранних браков в южном регионе Азербайджана сегодня уже не вызывает беспокойства, но данный показатель возрос в Аранском регионе".

Как сообщает Report, об этом на конференции "Роль и место религиозных общин в защите прав женщин" сказала главный консультант отдела информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

По ее словам, ранние браки сегодня встречаются и в бакинских селах: "Согласно нашим исследованиям, в некоторых отдаленных селах южной зоны за последние 10-15 лет ни одна девушка не получила высшего образования. А в некоторых регионах число девушек с высшим образованием превышает число парней. Причина этого в основном связана с тем, что в указанных регионах парни попадают под влияние радикальных религиозных группировок".

А.Вейсалова отметила, что хотя на сегодняшний день число детей, рожденных девушками в возрасте 15-17 лет значительно сократилось, но прошлогодний показатель был довольно высок (2 129).