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Представитель Госкомитета: Информация о помолвках несовершеннолетних девочек зачастую поступает от их подруг

Представитель Госкомитета: Информация о помолвках несовершеннолетних девочек зачастую поступает от их подруг Информация о помолвке несовершеннолетних зачастую поступает в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей от самих девочек и их подруг.
Социальная защита
6 декабря 2024 г. 19:45
Представитель Госкомитета: Информация о помолвках несовершеннолетних девочек зачастую поступает от их подруг

Информация о помолвке несовершеннолетних зачастую поступает в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей от самих девочек и их подруг.

Об этом в интервью Report сказала консультант сектора по предотвращению бытового насилия отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Ирада Мамедова.

По ее словам, предотвращение сватовства и помолвок несовершеннолетних является сложной задачей для ответственных государственных органов.

"Зачастую информация о помолвках несовершеннолетних девочек поступает от их подруг. Однако такие договоренности формально не являются фактом создания семьи. Тем не менее, они приводят к ограничению прав ребенка, уклонению детей от учебы и серьезным психологическим последствиям", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin rəsmisi: Bəzən azyaşlı qızların nişanlanması barədə öz rəfiqələrindən məlumat daxil olur

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