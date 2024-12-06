Представитель Госкомитета: Информация о помолвках несовершеннолетних девочек зачастую поступает от их подруг

Информация о помолвке несовершеннолетних зачастую поступает в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей от самих девочек и их подруг.

Информация о помолвке несовершеннолетних зачастую поступает в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей от самих девочек и их подруг.

Об этом в интервью Report сказала консультант сектора по предотвращению бытового насилия отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Ирада Мамедова.

По ее словам, предотвращение сватовства и помолвок несовершеннолетних является сложной задачей для ответственных государственных органов.

"Зачастую информация о помолвках несовершеннолетних девочек поступает от их подруг. Однако такие договоренности формально не являются фактом создания семьи. Тем не менее, они приводят к ограничению прав ребенка, уклонению детей от учебы и серьезным психологическим последствиям", - подчеркнула она.