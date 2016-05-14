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    ​Председатель Госагентства: Ведутся интенсивные работы по созданию центров ASAN Kommunal

    Инам Керимов: Создание центров ASAN Kommunal завершится в короткие сроки

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "По поручению президента Ильхама Алиева в настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию центров ASAN Kommunal".

    Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

    Он отметил, что создание центров ASAN Kommunal завершится в короткие сроки.

    Напомним, что 4 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по созданию центров ASAN Kommunal. Функции ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерсу" и ПО "Азеригаз" в сфере обслуживания клиентов будут переданы ASAN Kommunal. 

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