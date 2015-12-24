Пенсии в Азербайджане будут повышены

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехдиев внес ясность в вопрос о повышении пенсий после девальвации.

Как сообщает Report, председатель ГФСЗ отметил, что в существующем законодательстве ежегодно предусмотрена процедура индексации пенсий с учетом процентов инфляции: "Этот вопрос продолжается годами. В этом году в соответствии с распоряжением президента проведена индексация страховой части пенсий и пенсионного капитала, накопленного на личных счетах. Естественно, в следующем году после объявления индекса потребительских цен по 2015 году будет реализована процедура индексации страховой части пенсий и пенсионного капитала, накопленного на личных счетах в соответствии с уровнем данного индекса".

Председатель фонда добавил, что это является нормой законодательства: "Начиная с 2006 года, президент подписал 9 распоряжений по данному вопросу. То есть, ничего не ново, все идет своим чередом. Естественно, для реализации этих дел есть достаточно средств. В целом, в этой сфере никаких проблем нет".