​Парламентский комитет по вопросам здравоохранения: Импортируемые в Азербайджан лекарства нужно освободить от НДС

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Необходимости в поправке в Налоговый кодекс касательно повторного обложения импортируемых в Азербайджан лекарственных препаратов налогом на добавленную стоимость (НДС) не было".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении плана законодательных работ весенней сессии 2016 года заявил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Кямаледдин Гафаров.

По его словам, в то время, как в начале 2000-х годов ввозимые в страну лекарства освобождались от НДС, после изменений, внесенных в Налоговый кодекс осенью прошлого года, импортируемые в страну медикаменты вновь обложили НДС.

Зампред комитета Муса Гулиев поддержал слова К.Гафарова: "В мире нет такого понятия и практики, как заполнение бюджета за счет болезней и больных.

В большинстве стран импортируемые лекарственные препараты либо освобождаются от НДС, либо облагаются незначительными налогами".

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов добавил, что этим вопросом должен заниматься не только комитет, но и минздрав, а также медицинская общественность.