​ООН обсудит метод контроля пола детей в Азербайджане

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Деятельность Азербайджана по обеспечению прав женщин будет обсуждаться на собрании Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) ООН, которое состоится 18 февраля. Об этом сообщили Report в представительстве ООН в Азербайджане.

Азербайджан является одной из 188 стран, подписавших Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Комитет проведет обсуждения с представителями правительства по вопросам содействия и защиты прав женщин в стране, также будут выслушаны мнения представителей НПО.

Вопросы, которые будут вынесены на обсуждение, включают мероприятия по устранению стереотипов и патриархальных отношений, способствующих росту количества ранних браков, борьбе с торговлей женщинами и детьми, урегулированию абортов, используемых в качестве метода над контролем пола ребенка и др.

На 60-ой сессии CEDAW примут участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Антониус Брук, программный советник Фонда народонаселения ООН и руководитель Гендерной группы ООН Бахиджа Алиева.