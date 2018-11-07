Обнародовано число обращений наследников военнослужащих-шехидов в Государственную страховую компанию

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в Государственную коммерческую страховую компанию поступило более 200 обращений со стороны наследников шехидов".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя компании Афтандил Гаджиев.
Он отметил, что среди них есть коллективные и индивидуальные обращения: "В настоящее время по 20-30% обращений дан ответ. Оставшиеся обращения будут рассмотрены и по каждому будет дан отдельный ответ".
Aynur OsmanqızıАвтор новости