Обнародовано число людей, на которых распространяется повышение пенсии в Азербайджане

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В связи с исполнением распоряжения "О повышении базовой части трудовых пенсий", подписанного президентом Ильхамом Алиевым, Государственный фонд социальной защиты увеличит ежемесячную сумму всех видов трудовых пенсий, включая дополнения к базовой части пенсий национальных героев Азербайджана и членов семьи шехидов, инвалидов и других лиц, и обеспечит их перерасчет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехдиев на пресс-конференции в связи с повышением базовой части трудовых пенсий.

Председатель ГФСЗ отметил, что согласно статистике на 1 января, в Азербайджане число пенсионеров составляет 1 млн. 296 тыс. человек: "Распоряжение о повышении базовой части трудовой пенсии будет распространено на 1 млн. 223 тыс. пенсионеров".

Э.Мехдиев добавил, что пенсии лиц, получающих 100 процентов базовой части (1 млн. 169 тыс. человек), будут увеличены на 10 манатов, а пенсионеров ряда категорий - на большую сумму.

Базовая часть пенсий участников войны, служивших в составе воюющей армии (за исключением участников Великой отечественной войны), а также военнослужащих, отслуживших военную службу в странах, где проводились военные операции, будет увеличена на 11 манат. Базовая часть участников Великой отечественной войны (ВОВ) будет увеличена на 19 манатов, инвалидов 1-й группы ВОВ - на 25 манатов, инвалидов 2-й группы - на 21 манат, а третьей группы - на 19 манатов.

Э.Мехдиев подчеркнул, что никаких проблем в связи с финансированием повышения базовой части трудовых пенсий нет, и для этих целей до конца года будут выделены 140 млн. манатов дополнительных средств.