Министр: Гендерный дисбаланс среди новорожденных остается заметным

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Сегодня в стране царит демографическая стабильность. Продолжающаяся в республике динамика развития дополняется положительной демографической ситуацией в стране, в том числе наличием стабильных темпов роста населения".
Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил во время презентации проекта Национального плана действий по предотвращению полового отбора на основе гендерных стереотипов и выполнению соответствующих ответных мер.
Министр отметил, что в структуре новорожденных с начала 1990 годов наблюдается рост числа мальчиков по отношению к девочкам, нарушение полового соотношения: "В последние годы наметилась тенденция снижения разницы в показателях гендерного бисбаланса, однако нарушение соотношения остается заметным".
С.Бабаев отметил, что совместно с Фондом Народонаселения ООН в этой области проводится работа и подготовлен проект Национального плана действий.
Samirə AbdullayevaАвтор новости