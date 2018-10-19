Министр: Гендерный дисбаланс среди новорожденных остается заметным

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/1a778a48a7194d90620feb07e2ecc40c/a408d141-b4e6-4fd7-bd27-779329711b5d_292.jpg

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Сегодня в стране царит демографическая стабильность. Продолжающаяся в республике динамика развития дополняется положительной демографической ситуацией в стране, в том числе наличием стабильных темпов роста населения".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил во время презентации проекта Национального плана действий по предотвращению полового отбора на основе гендерных стереотипов и выполнению соответствующих ответных мер.

Министр отметил, что в структуре новорожденных с начала 1990 годов наблюдается рост числа мальчиков по отношению к девочкам, нарушение полового соотношения: "В последние годы наметилась тенденция снижения разницы в показателях гендерного бисбаланса, однако нарушение соотношения остается заметным".

С.Бабаев отметил, что совместно с Фондом Народонаселения ООН в этой области проводится работа и подготовлен проект Национального плана действий.