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    Министр: Гендерный дисбаланс среди новорожденных остается заметным

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Сегодня в стране царит демографическая стабильность. Продолжающаяся в республике динамика развития дополняется положительной демографической ситуацией в стране, в том числе наличием стабильных темпов роста населения".

    Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил во время презентации проекта Национального плана действий по предотвращению полового отбора на основе гендерных стереотипов и выполнению соответствующих ответных мер.

    Министр отметил, что в структуре новорожденных с начала 1990 годов наблюдается рост числа мальчиков по отношению к девочкам, нарушение полового соотношения: "В последние годы наметилась тенденция снижения разницы в показателях гендерного бисбаланса, однако нарушение соотношения остается заметным".

    С.Бабаев отметил, что совместно с Фондом Народонаселения ООН в этой области проводится работа и подготовлен проект Национального плана действий.

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