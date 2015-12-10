Содержащиеся в следственном изоляторе МНБ обеспечены правом позвонить и встретиться с членами семьи

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В следственном изоляторе министерства национальной безопасности Азербайджана приступили к реализации закона "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы".

Как сообщает Report, об этом заявил адвокат Джавад Джавадов.

Он отметил, что это связано с со сменой руководства МНБ: "Лица, находящиеся под арестом, уже периодически пользуются правами звонить и обеспечены правом встречаться с членами семьи. Если оставим в стороне правовой статус данного изолятора, это следует расценивать как положительный шаг, так как до этого в данном изоляторе эти права не обеспечивались"

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 октября Эльдар Махмудов освобожден от должности министра национальной безопасности Азербайджанской республики. Распоряжением президента от 20 октября Мадат Гулиев назначен первым заместителем министра национальной безопасности. В настоящее время обязанности министра национальной безопасности исполняет М.Гулиев.