Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки детский дом учреждения социальных услуг

27 апреля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки учреждение социальных услуг детский дом номер 6 при Агентстве социальных услуг.

Как сообщает Report, в ходе посещения Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с деятельностью учреждения, с условиями, созданными для детей, лишенных родительской опеки, работой, проводимой для их обучения, воспитания и социальной защиты. Было сообщено, что детский дом, функционирующий с 1936 года, по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в 2018 году был обеспечен новым зданием.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели культурную программу, специально подготовленную детьми. В рамках программы детьми были представлены танцевальные и музыкальные номера, продемонстрированы сценки, подготовленные на театральных занятиях. Выступления, отражающие творческие способности, талант и сценическую культуру детей, были встречены с интересом.

В заключение были сделаны памятные фотографии с коллективом учреждения и детьми, вручены подарки.