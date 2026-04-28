    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки детский дом учреждения социальных услуг

    Социальная защита
    • 28 апреля, 2026
    • 09:20
    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки детский дом учреждения социальных услуг

    27 апреля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки учреждение социальных услуг детский дом номер 6 при Агентстве социальных услуг.

    Как сообщает Report, в ходе посещения Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с деятельностью учреждения, с условиями, созданными для детей, лишенных родительской опеки, работой, проводимой для их обучения, воспитания и социальной защиты. Было сообщено, что детский дом, функционирующий с 1936 года, по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в 2018 году был обеспечен новым зданием.

    Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели культурную программу, специально подготовленную детьми. В рамках программы детьми были представлены танцевальные и музыкальные номера, продемонстрированы сценки, подготовленные на театральных занятиях. Выступления, отражающие творческие способности, талант и сценическую культуру детей, были встречены с интересом.

    В заключение были сделаны памятные фотографии с коллективом учреждения и детьми, вручены подарки.

    Лейла Алиева Арзу Алиева
    Фото
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şəkidə uşaq evi sosial xidmət müəssisəsində olublar
    Фото
    Leyla Aliyeva and Arzu Aliyeva visit Social Service Orphanage in Sheki

