Хиджран Гусейнова: Азербайджан - демократическое, правовое государство, и никто не может поступать так, как хочет

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан - демократическое, правовое государство, и никто не может поступать так, как хочет".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном очередной годовщине принятия конвенции ООН "О правах ребенка" заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, иногда родители отстраняют своих дочерей-восьмиклассниц от учебы под предлогом того, что они не усваивают программу: "Некоторые родители заставляют дочерей выходить рано замуж. Семья - обширное понятие и при безответственном подходе, необдуманное замужество может привести к большим проблемам".

Председатель комитета заявила, что, принуждая детей к раннему браку, родители заявляют, что это их дети и они могут поступать с ним так, как хотят: "Это - неправильный подход. Будучи госкомитетом мы стараемся в рамках закона защищать права людей, и в частности детей".