    Социальная защита
    • 20 октября, 2025
    • 17:09
    Глава агентства: На международной конференции в Баку будут подняты темы соцзащиты

    На международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации", которая пройдет 24 октября в Баку, будут подняты темы социальной защиты.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

    По его словам, международная конференция SOCGOV 2025 станет важной платформой для будущего развития социальных услуг, новых подходов к управлению и обмена международным опытом.

    Отмечается, что целью конференции, которая будет проводиться впервые, является оценка перспектив быстрого развития в сфере социальных услуг, определение путей будущего развития с применением инновационных подходов, инструментов искусственного интеллекта и современных технологий.

    "Эксперты проведут дискуссии на темы цифрового государства и трансформации с искусственным интеллектом, ИИ и инклюзивности в социальных услугах, а также будущего рынка труда, развития навыков и цифрового предпринимательства. В ближайшие годы мы планируем проводить подобные мероприятия", - сказал он.

    На конференции сообщили, что в мероприятии ожидается участие более 350 представителей из более чем 20 стран мира.

    SOCGOV 2025 конференция искусственный интеллект DOST
    Agentlik rəhbəri: Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransda sosial müdafiə mövzuları gündəmə gətiriləcək
    Agency chief: Social protection issues to be addressed at international conference in Baku

