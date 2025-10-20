Глава агентства: На международной конференции в Баку будут подняты темы соцзащиты

На международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации", которая пройдет 24 октября в Баку, будут подняты темы социальной защиты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

По его словам, международная конференция SOCGOV 2025 станет важной платформой для будущего развития социальных услуг, новых подходов к управлению и обмена международным опытом.

Отмечается, что целью конференции, которая будет проводиться впервые, является оценка перспектив быстрого развития в сфере социальных услуг, определение путей будущего развития с применением инновационных подходов, инструментов искусственного интеллекта и современных технологий.

"Эксперты проведут дискуссии на темы цифрового государства и трансформации с искусственным интеллектом, ИИ и инклюзивности в социальных услугах, а также будущего рынка труда, развития навыков и цифрового предпринимательства. В ближайшие годы мы планируем проводить подобные мероприятия", - сказал он.

На конференции сообщили, что в мероприятии ожидается участие более 350 представителей из более чем 20 стран мира.