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Фонд YAŞAT привлек 340 детей шехидов к проекту "Летний футбольный лагерь с Нефтчи"

Фонд YAŞAT привлек 340 детей шехидов к проекту "Летний футбольный лагерь с Нефтчи" Фонд YAŞAT в течение 2020-2024 годов привлек 340 детей шехидов к проекту "Летний футбольный лагерь с Нефтчи".
Социальная защита
9 декабря 2024 г. 12:13
Фонд YAŞAT привлек 340 детей шехидов к проекту Летний футбольный лагерь с Нефтчи

Фонд YAŞAT в течение 2020-2024 годов привлек 340 детей шехидов к проекту "Летний футбольный лагерь с Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом сказал глава Фонда YAŞAT, ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов на пресс-конференции в Центре ASAN xidmət, посвященной четырехлетней деятельности Фонда.

Было отмечено, что Фонд YAŞAT за четыре года успешно осуществил такие проекты, как "Летние школы", "Традиционный летний лагерь", "От знаний к победе", "Спортивные лагеря" и др.

"Проект "Летние школы" охватывает Лондон, Франкфурт, Стамбул, Анталью. Общее число участников проекта - 75 человек. Количество участников "Традиционного летнего лагеря" составляет 42 человека, проекта "От знаний к победе" - 326 человек, "Спортивные лагеря" - 76 человек", - отметил Э.Гусейнов.

Глава Фонда заявил, что основная цель этих проектов - расширить кругозор детей шехидов, помочь им приобрести новый опыт.

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Версия на азербайджанском языке "YAŞAT" Fondu 340 şəhid övladını "Neftçili yay düşərgələri" layihəsinə cəlb edib

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