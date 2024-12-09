Фонд YAŞAT привлек 340 детей шехидов к проекту "Летний футбольный лагерь с Нефтчи"

Фонд YAŞAT в течение 2020-2024 годов привлек 340 детей шехидов к проекту "Летний футбольный лагерь с Нефтчи".

Фонд YAŞAT в течение 2020-2024 годов привлек 340 детей шехидов к проекту "Летний футбольный лагерь с Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом сказал глава Фонда YAŞAT, ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов на пресс-конференции в Центре ASAN xidmət, посвященной четырехлетней деятельности Фонда.

Было отмечено, что Фонд YAŞAT за четыре года успешно осуществил такие проекты, как "Летние школы", "Традиционный летний лагерь", "От знаний к победе", "Спортивные лагеря" и др.

"Проект "Летние школы" охватывает Лондон, Франкфурт, Стамбул, Анталью. Общее число участников проекта - 75 человек. Количество участников "Традиционного летнего лагеря" составляет 42 человека, проекта "От знаний к победе" - 326 человек, "Спортивные лагеря" - 76 человек", - отметил Э.Гусейнов.

Глава Фонда заявил, что основная цель этих проектов - расширить кругозор детей шехидов, помочь им приобрести новый опыт.