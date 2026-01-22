Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Фарид Мамедов: Карабахский региональный центр DOST оказал услуги почти 180 тыс. граждан

    Социальная защита
    • 22 января, 2026
    • 16:17
    Фарид Мамедов: Карабахский региональный центр DOST оказал услуги почти 180 тыс. граждан

    Карабахский региональный центр DOST за прошедший период оказал услуги почти 180 тыс. граждан.

    Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на открытии филиала Карабахского регионального центра в Тертере.

    По его словам, новый филиал будет предоставлять 125 услуг по 14 направлениям.

    Филиал размещается в двухэтажном здании площадью 680 кв. м и сможет обслуживать от 80 до 170 человек в день. В нем будут работать 9 сотрудников.

    Мамедов также отметил, что в целом Агентство DOST на сегодняшний день оказало услуги более чем 4,2 млн граждан.

    Fərid Məmmədov: Qarabağ Regional DOST Mərkəzi ötən dövdə 180 min vətəndaşa xidmət göstərib
    Farid Mammadov: Karabakh Regional DOST Center serves 180,000 people

