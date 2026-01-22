Фарид Мамедов: Карабахский региональный центр DOST оказал услуги почти 180 тыс. граждан

Карабахский региональный центр DOST за прошедший период оказал услуги почти 180 тыс. граждан.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на открытии филиала Карабахского регионального центра в Тертере.

По его словам, новый филиал будет предоставлять 125 услуг по 14 направлениям.

Филиал размещается в двухэтажном здании площадью 680 кв. м и сможет обслуживать от 80 до 170 человек в день. В нем будут работать 9 сотрудников.

Мамедов также отметил, что в целом Агентство DOST на сегодняшний день оказало услуги более чем 4,2 млн граждан.