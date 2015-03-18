Дети Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна представили флешмоб

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня дети действующего при Общественном объединении "Гайгы - саглам несил намине" Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна представили флешмоб по случаю Международного дня человека с синдромом Дауна.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали более 15-ти детей.

Цель заключалась в демонстрации способности и степени интеграции людей с синдромом Дауна в общество и социальную жизнь.

Отметим, что синдром получил свое название в честь английского врача Джона Дауна, впервые описавшего эту болезнь в 1866 году. Данный синдром возникает из-за трисомии во время аномалии, происходящей в 21-й хромосоме.

Международный день человека с синдромом Дауна не случайно отмечается именно 21 марта. Цифра 21 символизирует 21-ю хромосому, а цифра 3 - количество хромосом. По этой причине Международный день человека с синдромом Дауна отмечается каждый год 21 марта.